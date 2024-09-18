نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط خاصة من الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الاستثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اجتماع رابطة الأندية منذ قليل، حيث اتفقت الأندية على اعتماد نظام الدوري الاستثنائي في الموسم الجديد، مع التوقع بإعلان التفاصيل الكاملة خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية خلال تصريحات خاصة ل «دوت الخليج الرياضي»، عن المطالب التي تقدم بها الأهلي والزمالك خلال الاجتماع الذي عُقد بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر.

وذكر المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك أعربا عن رفضهما التام لأي تأجيلات في جدول المباريات، مؤكدين على ضرورة إصلاح لجنة الحكام وتحسين أدائها لتفادي الأخطاء المتكررة.

وأضاف المصدر: "نحن على استعداد للتعاون مع كافة الجهات من أجل تنظيم دوري يضاهي البطولات العالمية، ونرى أن خطوة التعاقد مع شركة دولية لإدارة الدوري هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نرفض أي تدخلات من شخصيات كانت تشغل مناصب إدارية في الماضي".