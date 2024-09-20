نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توني يسجل ثناية ويصنع هدف آخر ويقود الأهلي للفوز على ضمك برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ضمك في فخ الخسارة أمام نظيره نادي الأهلي اليوم بالجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة وأهداف مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن لهذه النسخة.

نتيجة مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدفين على حساب نظيره نادي ضمك في مباراة اليوم بالدوري السعودي.

افتتح جابريل فيجا، نجم النادي الأهلي المباراة بإحراز أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة عشر من عمر المواجهة وبتمريرة حاسمة من إيفان توني.

وقلص أيمن فلاتة نجم نادي ضمك بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 45+9 من عمر الشوط الأول.

وعزز إيفان توني نجم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة والأربعون من عمر المواجهة.

وأضاف فاروق شافعي لاعب ضمك هدف التعادل من جديد لصالح فريقه في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة.

وأدرك روبيرتو فيرمينو، نجم الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 90+14 من عمر المباراة.

وحطم إيفان توني آمال نادي ضمك بإحراز الهدف الرابع لصالح فريقه ضد الأهلي في دوري روشن للمحترفين في الدقيقة 90+16 من عمر الشوط الثاني.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعدما احتسب احدى عشر دقيقة كوقت محتسب بدل من ضائع من عمر المباراة معلنا فوز الأهلي برباعية مقابل هدفين.

وبهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد سبع نقاط، وتجمد رصيد نادي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد ثلاث نقاط.