نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومحمد هاني ويحيى عطية الله الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ورضا سليم وبيرسي تاو الهجوم: محمود كهربا ووسام أبو علي.