نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات مثيرة في الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، جولة "نحلم ونحقق"، والتي تتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني السعودي الـ 94.

وتشهد جولة نحلم ونحقق مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال والاتحاد مساء السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وتفتتح هذه الجولة غدا الخميس بـ3 مباريات، حينما يحل القادسية ضيفا على الأخدود، فيما يلتقي العروبة مع الفتح، والوحدة مع الخلود.

ويسعى القادسية لاستعادة الانتصارات بعد خسارته لأول مرة هذا الموسم في الجولة الماضية أمام الشباب ليتراجع للمركز الرابع برصيد 6 نقاط.

في المقابل يبحث الأخدود عن أولى نقاطه هذا الموسم بعد الخسارة في الجولات الثلاث الماضية ليبقى بلا نقاط في المركز الـ17 قبل الأخير.

ويستقبل العروبة ضيفه الفتح سعيا وراء الفوز الأول هذا الموسم، بعدما كان حقق أول نقطة في الموسم بالجولة الماضية إثر تعادله أمام الخلود، فيما يبحث الفتح عن تخطي خسارته أمام الاتفاق في الجولة الماضية والتي أبقت رصيده عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

ويلتقي الوحدة مع ضيفه الخلود، حيث سيدخل أصحاب الأرض اللقاء متأثرين بالهزيمة الثقيلة أمام الاتحاد في الجولة الماضية بنتيجة 1 / 7 وهي أول خسارة للفريق هذا الموسم ليتراجع للمركز الـ11 برصيد 4 نقاط.

في المقابل، حصد الخلود أول نقطة له في الجولة الماضية بالتعادل أمام العروبة، ويبحث عن الفوز التاريخي الأول في دوري المحترفين.

وتتواصل الجمعة منافسات الجولة بإقامة 3 مباريات تجمع الخليج مع الفيحاء، الأهلي مع ضمك، والاتفاق مع النصر.

وبعد الفوز في الجولة الأولى، تلقى الخليج خسارتين متتاليتين ليتراجع إلى المركز الـ13 وسيبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام الفيحاء الذي يتذيل الترتيب بلا نقاط وسيدخل اللقاء متأثرا بهزيمته الثقيلة أمام الرائد.

ويستقبل الأهلي ضيفه ضمك في مباراة يدخلها صاحب الأرض منتشيا بعد الفوز في أولى مبارياته بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما سيمنحه الحافز لاستعادة الانتصارات الغائبة في الدوري منذ جولتين، وبالتحديد منذ فوزه في الجولة الأولى أمام العروبة قبل الخسارة أمام الفتح والتعادل مع النصر ليبقى رصيده 4 نقاط في المركز التاسع.

في المقابل، تذوق ضمك طعم الانتصارات في الجولة الماضية بعد الخسارة في أول جولتين، ويرغب في تحقيق انتصاره الثاني.

وفي قمة مباريات الجمعة يحل النصر ضيفا على الاتفاق في لقاء مرتقب بالدمام، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات واعتلاء الصدارة انتظارا لنتيجة الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد.

ويشارك الاتفاق كلا من الهلال والاتحاد في صدارة الدوري بـ9 نقاط لكل منهم، وسيسعى أمام النصر لتعزيز موقعه في المقدمة والحفاظ على "العلامة الكاملة".