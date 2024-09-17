نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوافق على إعارة أحمد عابدين لسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النادي الأهلي موافقته لإعارة أحمد عابدين، المدافع الشاب للفريق، إلى نادي سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة.

حيث تمت الموافقة على إعارة المدافع الشاب لموسم كامل، وجاءت الموافقة بعد مناقشة الأمر مع المدير الفني مارسيل كولر، والتأكيد على موهبة اللاعب.

في ذات الوقت، يسعى الأهلي إلى تحسين فرص عابدين في المشاركة بشكل أكبر في المباريات الرسمية ضمن الدوري الممتاز، وذلك بهدف اكتساب الخبرات، لا سيما أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية ممتازة.

وقد رفض كولر في وقت سابق عددًا من الطلبات من أندية مختلفة للاستعانة بعابدين على سبيل الإعارة، وذلك بسبب حاجة الفريق لمساهمته، وكان بسبب النقص العددي الذي يعاني منه مركز قلب الدفاع في الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن قيد أحمد عابدين في قائمته الإفريقية، إلى جانب كل من يوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

خاض عابدين مباراتين مع الأهلي في الموسم الماضي، وقد أنهى سيراميكا كليوباترا اتفاقه لضم أحمد أشرف، لاعب شباب الأهلي، في صفقة انتقال مجانية.