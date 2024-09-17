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أحمد جودة - القاهرة - أفصح مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، خلال بيان رسمي عن سبب تأخير الاحتفال بدرع الدوري المصري للموسم الماضي.

الأهلي يكشف سبب تأخر تسليم درع الدوري

ونشر الأهلي بيان رسمي كالتالي: «تكشف إدارة النادي عن الأسباب الرئيسية لتأخير احتفالية الدوري حتى الآن، والتي في مقدمتها عدم وصول الدرع الجديد من الخارج، فضلًا عن الرغبة الأساسية للنادي منذ البداية في أن يكون الاحتفال بحضور كل العناصر الممثلة لعائلة الأهلي وعلى رأسهم الجمهور، القاسم المشترك في البطولات والانتصارات».



وأختتم البيان: «وأن يكون تواجد الجمهور بأكبر عدد مسموح به، وبحضور كل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني الذين شاركوا في الحصول على درع الدوري للموسم الثاني على التوالي».

