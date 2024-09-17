نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الريان القطري بعد قليل بستاد أحمد بن علي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس.

موعد مباراة الهلال والريان القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ونظيره الريان القطري مساء الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثامنة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الريان القطري

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، تمبكتي، لودي.

خط الوسط: سافيتش، نيفيز، مالكوم.

خط الهجوم: ليوناردو، ميتروفيتش، الدوسري.

ترتيب مجموعة الهلال والريان القطري

1- الأهلي ثلاث نقاط

2- استقلال طهران ثلاث نقاط

3- الشرطة نقطة

4- السد نقطة

5- النصر نقطة

6- العين نقطة

7- الهلال دون نقاط

8- الريان دون نقاط

9- الوصل دون نقاط

10- باختاكور دون نقاط

11- برسبوليس دون نقاط

12- الغرافة دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان القطري

تردد قناة بي ان سبورت afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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