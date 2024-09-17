ماثياس يايسله: حققنا الأهم بالفوز على بيرسبوليس الإيراني

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر ماثياس يايسله مدرب النادي الأهلي السعودي لكرة القدم أن الفريق حقق الأهم بعدما تغلب على ضيفه بيرسبوليس الإيراني 1 / صفر أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مرحلة المجموعات بمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال يايسله في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "كانت المباراة صعبة كما كان متوقعا أمام فريق قوي على صعيد اللياقة البدنية والقوة الجسدية، والأهم في هذه البطولة تحقيق النقاط في البداية".

وأضاف: "لم يكن كل شيء مثاليا ولكن عقلية الفريق كانت ممتازة.. لا يوجد مباراة سهلة في هذه البطولة، من المهم التحلي بالتواضع، وقد حرصنا على التسجيل في بداية المباراة رغم أن الفريق المقابل لم يكن سهلا".

وحول تراجع الفريق للدفاع في بعض مراحل المباراة، قال:"أتمنى أن أملك فريقا يستطيع الضغط 90 دقيقة، وكذلك نحن نلعب أمام منافس يريد أيضا الهجوم والتسجيل وهذه متعة كرة القدم".

في المقابل قال خوان كارلوس مدرب بيرسبوليس:"لعبنا مباراة جيدة، وقدمنا كرة قدم جيدة، نحن نملك فريقا مميزا ولدينا جماهير مميزة".

وأردف:"الأهلي لديه لاعبين جيدين، تحديدا كيسيه الذي سجل الهدف، وأنا سعيد على سيطرتنا رغم امتلاك المنافس أسماء جيدة".