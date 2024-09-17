نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف إمام عاشور في فاركو يحصد جائزة الأفضل في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية أن هدف إمام عاشور في مرمى فاركو قد فاز بجائزة أفضل هدف في دوري نايل لموسم 2023-2024.

وكتبت الرابطة عبر حسابها على تويتر: "صاروخية إمام عاشور تفوز بجائزة هدف الموسم 2023-2024".

في سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب على جورماهيا بثلاثية نظيفة.

وكان هدف إمام عاشور، الذي جاء بصاروخية مذهلة في مباراة فاركو، قد أذهل الجماهير وأصبح حديث وسائل الإعلام، حيث أظهر تألق اللاعب وقدرته على تنفيذ تسديدات قوية ودقيقة.

هذه الجائزة تعكس المستوى العالي الذي قدمه عاشور خلال الموسم وتؤكد استمرار تألقه في الملاعب المصرية.