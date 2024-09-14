الرياضة

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم، الموعد المنتظر الذي يجمع بين فريق يوفنتوس ضد إمبولي والمعلق والقناة الناقلة، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إمبولي

وستنطلق أحداث مباراة يوفنتوس ضد إمبولي مساء اليوم الموافق 14/9/2024، في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت فلسطين ومصر ومكة المكرمة والعراق والأردن وقطر ولبنان واليمن، وفي تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان.

كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفي الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد إمبولي اليوم في الدوري الإيطالي
 

وتنطلق أحداث لقاء يوفنتوس ضد إمبولي على شبكة قناة أبو ظبي سبورت بريميوم 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي عامر عبدالله.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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