نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ على أعتاب الانضمام إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية إن هناك اهتمام من نادي ليفربول بنجم بايرن ميونخ، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق بلاعبين ذو جودة عالية.

يسعى فريق ليفربول لتدعيم صفوفه بأجنحة قوية، مع ازدياد فرص محمد صلاح بالخروج من الانفليد إذ لم يصل لاتفاق على تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

كان محمد صلاح قد صرح عقب الانتصار على مانشستر يونايتد، بأن إدارة ليفربول لم تجلس معه أو مع وكيله للحديث عن تجديد عقده حتى هذه اللحظة.

هدف محتمل وتحرك وارد



كشف موقع Caughtoffside أن ليفربول مهتم بجمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، ولكن اللاعب مراقب كل من مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

أضاف موقع caught offside أن ليفربول سيقيم الوضع المالي قبل أن يتحرك لضم نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ

