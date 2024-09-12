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أحمد جودة - القاهرة - يُعقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الرابعة عصر غدًا الجمعة في ملعب نيايو الوطني الذي يحتضن المباراة المقرر لها عصر يوم السبت المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية



ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم الزامبي بقيادة هيلاري هامبابا للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.