نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مران الزمالك الختامي قبل مواجهة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الختامي في الثانية عصر غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يخوض مرانه الختامي عصر الجمعة

وتلقى مسؤولو الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" يُفيد بإقامة مران الفريق في الثانية عصر الغد، على ملعب نيايو الوطني والذي سيستضيف مواجهة الشرطة الكيني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.