نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب سفير مصر بكينيا يستقبل بعثة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى عصام سعد، نائب سفير مصر بكينيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فور وصولهم مطار نيروبي.

وشكل السفير المصري بكينيا وائل عطية وفدًا من السفارة يضم كل من نائبه مصطفى عصام سعد، ومحمد الإتربي عضو السفارة لاستقبال بعثة الزمالك، رفقة ناصر العباسي المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بكينيا.

ويترأس أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأبيض في كينيا استعدادا لمواجهة فريق الشرطة.

ووصلت منذ قليل بعثة الزمالك مطار نيروبي بكينيا، استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال - محمد شحاتة - محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام باستاد القاهرة الدولي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري.