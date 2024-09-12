نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حضور نجوم الرياضة.. تشيع جثمان إيهاب جلال اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشيع، اليوم الخميس، جثمان الراحل إيهاب جلال عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الرياضة.

وتستعد أسرة الراحل إيهاب جلال لتلقي العزاء غدًا الجمعة بمسجد النزهة في مدينة نصر، وذلك بحضور نجوم الرياضة والمسؤولين.

وأعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عن إقامة عزاء آخر للراحل يوم الأحد المقبل في استاد الإسماعيلية، حيث سيتجمع زملاؤه وأصدقاؤه ومحبوه لتوديع المدرب الذي كان له أثر كبير في كرة القدم المصرية.

وتوفي إيهاب جلال، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي مساء الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث تعرض لأزمة صحية حادة أدت إلى دخوله المستشفى وخضوعه لعدة عمليات جراحية لمحاولة السيطرة على جلطة في المخ، لكنه ظل في حالة حرجة تحت الرعاية المركزة حتى وفاته.

محطات مميزة في مسيرة إيهاب جلال

ولد إيهاب جلال في عام 1967 وبدأ مشواره في كرة القدم كلاعب داخل جدران النادي الإسماعيلي، قبل أن ينتقل للعب في أندية أخرى منها الأهلي، ليقرر بعدها الاعتزال والتوجه إلى التدريب.

وتألق الراحل في مسيرته التدريبية، وكان من أبرز محطاته تدريب فريق مصر للمقاصة في عام 2017، حيث قادهم لتحقيق المركز الثاني في الدوري المصري خلف الأهلي، وتأهلوا إلى دوري أبطال إفريقيا، ليبرز كأحد المدربين الواعدين في مصر.

وفي عام 2018 تولى جلال تدريب الزمالك، إلا أن الضغوط التي واجهها في النادي حالت دون استمراره طويلًا.

وقدم جلال أداء مميز مع النادي المصري البورسعيدي خلال فترته الأولى في ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2020، إلا أن الفترة الثانية انتهت سريعًا بسبب تذبذب النتائج، وكانت محطته مع نادي بيراميدز مهمة في مسيرته التدريبية، حيث قدم معهم نتائج جيدة قبل أن يتوجه لتدريب المنتخب المصري.

وفي عام 2022 تولى جلال قيادة المنتخب الوطني، لكنها كانت فترة قصيرة لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب تراجع النتائج، شملت رحلته التدريبية العمل مع عدة أندية مصرية مثل فاركو وإنبي، كما تولى قيادة فريق أهلي طرابلس الليبي.