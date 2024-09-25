انت الأن تتابع خبر بعثة الأهلي تغادر إلى السعودية اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغادر القاهرة ظهر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لخوض بطولة السوبر الإفريقي.

ويختتم الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ظهر اليوم قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ استعدادًا ‏لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.‏

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين يشرح خلالها العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

ويمتلك النادي الأهلي 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، حيث سبق أن توج باللقب أعوام و2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك تحكيميًا إلى الليبي معتز الشلماني ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا.

وسيتواجد بغرفة تقنية الفيديو الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.