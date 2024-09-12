نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة السعودية عن مواعيد مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي جذب الأنظار إليه مؤخرا بعد تعاقده مع أبرز النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.



يحتل كلا من الهلال والقادسية والاتحاد والاتفاق المراكز الأربعة الأولى في الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء كلا من النصر والرياض والوحدة في المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 4 نقاط على الترتيب.



نجح الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من الدوري.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري السعودي حتى الآن..

1 - الهلال 6 نقاط

2 - القادسية 6 نقاط

3- الاتحاد 6 نقاط

4- الاتفاق 6 نقاط

5- النصر 4 نقاط

6 - الرياض 4 نقاط

7 - الوحدة 4 نقاط

8 - الأهلي 3 نقاط

9 - التعاون 3 نقاط

10 - الخليج 3 نقاط

11 - الشباب 3 نقاط

12 - الفتح 3 نقاط

13 - الرائد نقطة واحدة

14 - ضمك صفر نقاط

15 - العروبة صفر نقاط

16 - الخلود صفر نقاط

17 - الفيحاء صفر نقاط

18 - الأخدود صفر نقاط