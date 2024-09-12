نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب آيك السويدي يكشف الفارق بين وسام أبو علي وعمر فرج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أندرياس برانستروم مدرب آيك السويدي السابق، الفارق بين الثنائي الهجومي الفلسطيني وسام أبو علي وعمر فرج.

التحق وسام أبو علي، بصفوف الأهلي في يناير الماضي ونجح في ترك بصمته سريعًا وساهم في تتويج "المارد الااحمر" بلقبي أبطال إفريقيا والدوري المصري كما حصد جائزة هداف البطولة المحلية.

وانضم عمر فرج إلى صفوف الزمالك، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام.

برانستورم: عمر فرج مهاجم بدرجة مقاتل.. وهذا ما يميز وسام

قال أندرياس برانستروم مدرب فريق آيك السويدي السابق عبر برنامج "رقم 10" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "عمر فرج لاعب مؤثر ويحظي بشعبية جيدة وأعتقد أنه سيكون صفقة جيدة لفريق الزمالك".

وتابع: "إذا رأينا تمركز عمر فرج في الملعب، سترى أنه مميز على أرضية الملعب وهو لاعب يتميز بالقوة البدنية الكبيرة جدًا".

وتابع: "عمر فرج لاعب يستطيع الاحتفاظ بالكرة جيدًا بفضل إمكانياته الفنية ويضحى دوما من اجل زملائه في الملعب والفريق الذي يلعب له".

وأكمل: "فرج مهاجم بدرجة مقاتل أمام مدافعي الفرق المنافسة.. ورغم قوته البدنية فهو لاعب سريع أيضًا ويستطيع كمهاجم اوحد في الملعب أو اللعب بجوار مهاجم آخر".

وواصل: "هناك اختلاف كبير بين وسام أبوعلي وعمر فرج من الناحية الفنية، وسام أدهش الجميع منذ أن لعب لفريق سيريس السويدي بفضل قدراته الفنية الكبيرة وهو لاعب لديه القدرة على خلق المساحات خلف المدافعين بفضل سرعته وتحكمه بالكرة".