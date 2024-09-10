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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أنه مندهش من تعاقد الزمالك مع محمد حمدي ظهير أيسر إنبي، بعدما حدث في صفقة زياد كمال، مشيرًا إلى أن الرقم المتداول (3 مليون جنيه) غريب جدًا، والزمالك ليس نادٍ صغير، والمفترض أن يكون لاعب دولي.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "صفقات الزمالك التي تم التعاقد معها حتى الآن لن تحقق شيئًا، بالنظر إلى الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي من أجل التتويج بالالقاب واللعب في كأس العالم للأندية".

بشير التابعي: مندهش من تعاقد الزمالك مع هذا اللاعب

وأضاف: "الزمالك لو كان يريد بناء فريق قوي عليه ضم عناصر قوية مثل عبدالرحمن مجدي الذي انتقل لنادي بيراميدز، وهناك لاعبين في بيراميدز مثل رمضان صبحي، والزمالك كان يحتاج لاعبين سوبر قادرة على أن تقدم الإضافة المطلوبة، وهذه الصفقات التي ابرمها النادي كانت ستكون مفيدة في حالة وجود فريق قوي".

وواصل: "صفقات الزمالك الحالية لن ننتظر منها تحقيق بطولة، ويجب ان يخرج مجلس الإدارة لتوضيح الحقائق، بدلا من التعاقد مع لاعبين بالاعارة، من أجل "تلميعهم" ثم بيعهم لصالح أندية آخرى".

وزاد: "كولر لا يريد سوى اللاعب الجاهز فقط، ولن يقوم بالدفع بأي لاعب شاب، وبيتسو موسيماني رغم فوزه بالبطولات الافريقية تعرض لانتقادات عنيفة بعدما خسر الدوري، وحاليا يظل الأهلي هو المنافس الأقوى والمرشح الأبرز للتتويج بالألقاب".

وأوضح: "بيراميدز يضم عناصر مميزة، ولو انتقلوا لنادي الزمالك سيكون للفريق شكل آخر، والعلاقات بين الناديين جيدة، ومصطفى فتحي من العناصر الجيدة والتي رحلت عن الزمالك لكنه لم يقدم نفس المستوى في بيراميدز".

وأتم: "الأهلي كأفراد فريق قوي للغاية وهناك عناصر مميزة مثل عمر كمال عبدالواحد الذي لديه بصمة بصفة دائمة عندما يتم الدفع به في المباريات".