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أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب على شراء نادي يشارك بدوري المحترفين الموسم الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

خاص.. الأهلي يستقر على شراء نادي بدوري المحترفين وإنضمام لاعبي 2003 إليه

وأوضح مصدر داخل الفريق المشارك بدوري المحترفين، أن مسؤولو النادي الأهلي قد عقدوا جلسة مبدئية مع إدارة الفريق لبحث إمكانية شراء الفريق والحصول على رعايته بالموسم الجديد.

وأخطر مسؤولو النادي الأهلي لاعبي فريق 2003، بهذه الخطوة، وأكدوا للاعببن أنه سيتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة الماضية.

وسيتم ضم لاعبي فريق 2003 بالنادي الأهلي، إلى الفريق من أجل المشاركة في منافسات بطولة دوري القسم الثاني أ «المحترفين».

وتأتي هذه الخطوة، من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد قرار إتحاد الكرة بإلغاء مسابقات مواليد 2003، خوفا من ضياع المواهب الكثيرة الموجودة بالفريق.

واستقر مارسيل كولر على ضم خمسة لاعبين في قائمة الفريق تحت السن وهم «عمر الساعي وكريم الديبس ومصطفى مخلوف ومصطفى أبو الخير وسمير محمد، بناءًا على رغبة مارسيل كولر.

