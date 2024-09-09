الاهلي ينتظر وصول الصفقة الجديدة للانتظام في المران الجماعي

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الأهلي عودة المغرب أشرف داري مدافع الفريق الجديد بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات الأمم الإفريقية، حتى ينتظم في تدريبات الفريق لأول مرة عقب انضمامه للفريق بالموسم الجديد.

الاهلي ينتظر وصول اشرف للانتظام في المران الجماعي

ويرغب النادي الأهلي، في وصول داري مبكرًا، من أجل منحه جرعات التطعيم الخاصة برحلة كينيا المرتقبة لمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، عقب نهاية الراحة التي حصل عليها اللاعبين أمس الأحد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة جورماهيا الكيني، يوم 15 من الشهر الجاري في العاصمة الكينية نيروبي، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

