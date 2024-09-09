نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الجونة على ردار الإسماعيلي خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب مسؤولو نادي الإسماعيلي، في الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال الميركاتو الحالي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الدراويش بالموسم الجديد.

واقترب مجلس إدارة الإسماعيلي، من التعاقد مع رضا صلاح، لاعب وسط الجونة، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب رفقة فريقه خلال منافسات بطولة الدوري المصري الموسم المنصرم.

ومنحت اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، الضوء الأخضر لمجلس الإدارة بحسم صفقة رضا صلاح، بعدما شارك رفقة فريق الجونة في 24 مباراة بالموسم الماضي، واستطاع تسجيل 3 أهداف.

وتأتي رغبة نادي الإسماعيلي، في التعاقد مع اللاعب رضا صلاح من أجل تدعيم خط وسط الفريق، بعد اقتراب رحيل محمد حسن عن صفوف الدروايش.

وتم إيقاف اللاعب محمد حسن منذ مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري وحتى نهاية الموسم، ورفض مسؤولو الإسماعيلي تمديد تعاقد اللاعب، الذي ينتهي في شهر يناير القادم، ويحق له التوقيع لأي فريق.

