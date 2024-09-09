عاجل.. ضربة موجعة قوية للنصر قبل مواجهة أهلي جدة في الكلاسيكو

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أحمد جودة - القاهرة - خرج أحد نجوم فريق النصر من حسابات المدرب لويس كاسترو قبل المباراة المرتقبة أمام أهلي جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضربة موجعة قوية للنصر قبل مواجهة أهلي جدة في الكلاسيكو

الجناح السعودي أيمن يحيى سيغيب عن النصر منذ إصابته العضلية التي تعرض لها في نهائي كأس السوبر السعودي ضد الهلال، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال بنتيجة 4-1.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن يحيى لم يصل بعد للجاهزية البدنية التي تمكنه من العودة للمباريات، وهو ما تسبب في غيابه عن الجولتين الأوليين ضد الرائد والفيحاء في الدوري.

ومن المرجح أن يستمر غياب أيمن يحيى في مواجهة الأهلي، التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك.

النصر كان قد تعادل في مباراته الأولى أمام الرائد بنتيجة 1-1، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء بنتيجة 4-1.

بينما الأهلي خسر مباراته الأخيرة أمام الفتح بهدف نظيف، بعد أن بدأ الدوري بفوز على العروبة بنفس النتيجة.