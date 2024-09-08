نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حوار محمد صلاح مع الدوري الإنجليزي.. إذا فعلت هذا الشيء مع ليفربول "سيقتلونني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، مقابلة صحفية مع الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث خلالها عن عدة موضوعات تخص مستقبله وأداءه مع الفريق. يُذكر أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي في صيف 2025، ومن المتوقع أن يسعى النادي لتمديد عقده مع هداف الفريق.

تصريحات محمد صلاح

خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث صلاح عن آرني سلوت قبل الفوز على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي قائلًا: "أجرينا بعض المحادثات، وأعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد حتى الآن، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية."

وأضاف: "أنا أيضًا أقدم أداءً جيدًا، وعلينا فقط الاستمرار في المحاولة للفوز بلقب كبير هذا الموسم. أحب المشاركة في المباريات الكبيرة للنادي، مثل لقاءات يونايتد، حيث يعلم الجميع التاريخ الطويل بين الناديين."

عن مسيرته ضد مانشستر يونايتد

وأشار صلاح: "لم أكن محظوظًا بتسجيل أي هدف في أول موسمين أمام مانشستر يونايتد. هذا كان أمرًا جنونيًا. أعتقد أن الناس كانوا يتحدثون عن عدم تقديمي الأداء المطلوب في المباريات الكبيرة، لكن بعد تسجيل هدفي الأول، أصبحت الأمور أسهل بكثير."

وتابع قائلًا: "كنت مهتمًا كثيرًا بتحقيق أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وكان ذلك في ذهني. لهذا السبب خلعت القميص بعد هدفي رقم 129 في الدوري مع ليفربول خلال مباراة 7-0 ضد يونايتد."

حول تطور أدائه التهديفي

وأوضح صلاح: "لقد تطورت مهارتي التهديفية مع مرور الوقت. عندما كنت في روما، سجلت 30 هدفًا في موسمين. الآن، إذا سجلت 30 هدفًا في موسمين، سيكون هناك رد فعل عنيف هنا!"

واختتم صلاح حديثه قائلًا: "لكن أعتقد أن كل شيء تغير كثيرًا، خاصة بعد موسمي الأول عندما فزت بالحذاء الذهبي، حيث ارتفعت التوقعات بشكل كبير جدًا."