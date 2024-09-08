نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يتلقى ضربة قوية قبل ديربي شمال لندن أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي آرسنال ضربة موجعة خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر، وذلك بعد استبعاد أحد لاعبيه من معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة. ففي الوقت الذي يشارك فيه لاعبو الأندية مع منتخباتهم الوطنية في مختلف البطولات الدولية، عانى آرسنال من لعنة الإصابات التي تتزامن مع فترات التوقف الدولية.

إصابة كالافيوري مع منتخب إيطاليا

يوم الأحد، أُعلن عن إصابة أحد لاعبي الفريق واستبعاده من معسكر منتخب بلاده. فقد أعلن المنتخب الإيطالي في بيان رسمي استبعاد اللاعب ريكاردو كالافيوري من المعسكر الدولي، مما يعني غيابه عن المباراة المقبلة.

من المقرر أن يواجه منتخب إيطاليا الكيان الصهيوني في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية. تأتي هذه التطورات بعدما تعرض كالافيوري لإصابة في ربلة الساق خلال مشاركته في مباراة يوم الجمعة الماضي ضد فرنسا، وذلك بعد تدخل من اللاعب عثمان ديمبلي.

وتبدو إصابة اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا خطيرة بما يكفي لمنعه من المشاركة في المباراة القادمة، حيث أكد الاتحاد الإيطالي أن كالافيوري سيعود إلى آرسنال لإجراء فحوص طبية إضافية.

وكان كالافيوري قد انضم إلى صفوف آرسنال هذا الصيف قادمًا من نادي بولونيا، بصفقة بلغت قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإصابة من قلق الجهاز الفني بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا، خصوصًا قبل المواجهة المرتقبة في ديربي شمال لندن ضد توتنهام يوم الأحد المقبل.