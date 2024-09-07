نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العرض السعودي للتعاقد مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الاستمرار مع القلعة الحمراء الموسم المقبل.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف: السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض بقاء محمود كهربا في الفريق وجدد طلبه برحيل اللاعب من جديد عقب عودته من إجازته في سويسرا.

وتابع: كهربا عقد مع وكيله أحمد يحيى جلسة زووم اليوم مع مسؤول في نادي الحزم السعودي للاتفاق على الصفقة.

وأتم: الحزم السعودي يرغب في التعاقد مع كهربا مقابل 500 ألف دولار مع وجود بند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف مليون دولار، على أن يكون راتب كهربا مليون و100 ألف دولار في الموسم الواحد.