"هندسة حلوان الأهلية" تكريم المتفوقين في 3 برامج أكاديمية بالكلية

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية حفلًا مميزًا لتكريم أوائل الطلاب عن العام الدراسي 2023/2024، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات الأكاديمية البارزة وتعزيز روح التفوق بين الطلاب.

شمل الحفل تكريم المتفوقين في ثلاثة من البرامج الأكاديمية الهامة: هندسة النظم الذكية، هندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الروبوتات والميكاترونيات.

تخلل الحفل تقديم شهادات تقديرية للعشرة الأوائل من كل برنامج للمستويين الأول والثاني، حيث تم تكريمهم على اجتهادهم وأدائهم الأكاديمي المتميز.

كما تم توزيع الدروع التذكارية على الطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى من كل برنامج، تقديرًا لتميزهم الأكاديمي وقدرتهم على التفوق في مجالات دراستهم.

ولم يكن هذا التكريم مجرد حدث عابر، بل كان مدعومًا برسالة واضحة من إدارة الجامعة، ممثلة في الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، الذي قدم دعمه الكامل لهذا الحدث، مؤكدًا أهمية تحفيز الطلاب على التميز والاستمرار في السعي نحو تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية.

كما أبدى الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فخره بإنجازات الطلاب وحثهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة التحديات المستقبلية.

وفي خطوة تكميلية لتعزيز هذه الرسالة، أختتم الحفل بندوة إرشادية مهنية شارك فيها المهندسان إبراهيم عبد الرحمن وأحمد ماهر، واللذان قدما للطلاب رؤى قيمة حول مستقبل سوق العمل في مجالات الهندسة المختلفة.

تناولت الندوة كيفية التأقلم مع التطورات التكنولوجية الحديثة وكيفية استغلال الفرص المتاحة للتميز في سوق العمل، مؤكدين على أهمية التطوير المستمر والابتكار كعناصر أساسية للنجاح في المجال الهندسي.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، الذي أشاد بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الوصول إلى هذا المستوى من التميز.

كما حضر الحفل عدد من الأكاديميين البارزين، بما في ذلك الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتورة أماني محمد صالح، منسق برنامج هندسة النظم الذكية، والدكتور محمد عماد، منسق برنامج هندسة العمارة والتصميم البيئي، والدكتور طه حلمي، منسق برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات، والدكتورة هدير أحمد حسن، مسجل برنامج هندسة النظم الذكية.

بإجمال، شكّل هذا الحفل خطوة هامة في مسيرة كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية نحو تعزيز التفوق الأكاديمي وتوجيه الطلاب نحو مستقبل مشرق مليء بالفرص.

كان الحفل فرصة للاحتفاء بالإنجازات وتقديم النصائح الهامة التي ستساعد الطلاب على التميز في مسيرتهم المهنية مستقبلًا.