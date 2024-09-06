منتخب السويس يضم ميدو وأحمد عطية استعدادًا لدوري المحترفين

أحمد جودة - القاهرة - منتخب السويس يضم ميدو و أحمد عطية استعدادًا لدوري المحترفين

يواصل مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة أسامة الموشي، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وأعلن منتخب السويس التعاقد مع عبدالحميد ميدو لاعب إنبي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مع منتخب السويس مع أحمد عطية لاعب العبور وبتروجت السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.



وكان ضم منتخب السويس خلال فترة الانتقالات الجارية كلا من: «كريم ببا مهاجم مصر المقاصة، محمد عرفة وأحمد أنور لاعبي الشمس، أحمد وجيه لاعب الألومنيوم، أحمد عامر لاعب أبوقير للأسمدة، محمد أشرف لاعب مكادي، خالد عبدالرازق لاعب راية، محمد رضا لاعب كفر الشيخ، ومحمد هيكل لاعب راية».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السويس مع نظيره الترسانة في الجولة الأولى من دوري المحترفين، والمحدد لها 29 سبتمبر الجاري.