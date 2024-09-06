نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يعلق على اللعب ضد مودريتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا التي أقيمت مساء أمس الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لقاءً خاصًا بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق في ريال مدريد لوكا مودريتش.

وعقب المباراة، عبّر رونالدو عن سعادته باللعب ضد مودريتش، قائلًا: "لقد لعبت مع لوكا لسنوات طويلة، وحققنا العديد من الإنجازات معًا.

وتابع:" إنه لمن دواعي سروري أن ألعب ضده الآن بعد أن كان زميلي في الفريق. لدينا علاقة جيدة ونحن أصدقاء، وأنا سعيد جدًا من أجله".

يذكر أن رونالدو ومودريتش قضيا عدة سنوات معًا في ريال مدريد، حيث حققا العديد من البطولات الكبرى.