نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتصر على وادي دجلة وديًا استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق انتصار مستحق على فريق وادي دجلة، حيث انتهت المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة بفوز الأهلي بهدف نظيف.

هدف الشحات يقود الأهلي للفوز على دجلة

جرت المباراة على ملعب التتش، كجزء من استعدادات الأهلي للموسم الكروي الجديد، وقد سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

حرص الجهاز الفني للأهلي على إشراك جميع اللاعبين الذين يشاركون في فترة الإعداد على مدار الشوطين، وذلك بهدف تجهيزهم فنيًا وبدنيًا للمباريات المقبلة.

وفي سياق متصل، يستعد الأهلي لبدء مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق جورماهيا الكيني منتصف الشهر الجاري، وذلك في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.