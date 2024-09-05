نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو علي يقود تشكيل فلسطين ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين، عن التشكيل الرسمي الذي من المقرر أن يخوض به مباراة كوريا الجنوبية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل فلسطين ضد كوريا الجنوبية

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثانية برفقة منتخبات عمان وكوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت.

وجاء تشكيل فلسطين أمام كوريا الجنوبية كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانا، محمد صالح، مصعب البطاط.

خط الوسط: عطاء جابر، إسلام بطران، عدي خروب، عميد ماهجنا.

خط الهجوم: وسام أبو علي، عدي الدباغ.

ومن المقرر أن تذاع مباراة فلسطين ضد نظيره كوريا الجنوبية عبر قناة بي ان سبورتس 1، الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط.