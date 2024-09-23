نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إتحاد الكرة يقرر إلغاء كأس السوبر النسائي بعد إعتذار وادي دجلة وبيراميدز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية التي كانت مقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري بين توت عنخ آمون ووادي دجلة.

وجاء ذلك بعد إعتذار وادي دجلة عن المشاركة في كأس السوبر ويليه إعتذار بيراميدز عن المشاركة.

وكان قد أعتذر بيراميدز عن المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية كبديلًا لوادي دجلة أمام توت عنخ آمون المقرر إقامته يوم 26 سبتمبر الجاري.

مما يجعل إتحاد كرة القدم في مأزق لإنقاذ السوبر المصري لكرة القدم النسائية، الذي أسفر عن إلغاء كأس السوبر المصري

وجدير بالذكر أن فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية تقدم بإعتذار عن المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية أمام توت عنخ آمون، والمحدد موعده يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري بستاد بتروسبورت الساعة 4 عصرًا

وجاء ذلك بعد رفض الاتحاد المصري لطلب وادي دجلة بتأجيل المباراة بسبب إخطاره قبل الموعد المحدد للمباراة بأربعة أيام فقط، وهو ما أعترض عليه مسئولو وادي دجلة والجهاز الفني للفريق.