دودو الجباس: هدفنا الفوز بالسوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد دودو الجباس، مهاجم فريق نادي بيراميدز، أن أي لاعب يمني النفس بالانضمام لصفوف الأزرق السماوي، نظرا للمنظومة المميزة التي يمتلكها النادي.

وقال دودو لقناة أبوظبي الرياضية إن البيئة المثالية داخل نادي بيراميدز هي سبب النجاح، وأي لاعب في مصر يتمنى التواجد في منظومة بيراميدز المحترفة، مشددا على أن الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة بقيادة المهندس ممدوح عيد، رئيس النادي، الذي يسير على خطى ملاك النادي من خلال توفير بيئة صحية للاعبين تساعدهم على تحقيق النجاح.

أضاف قائلا:" منظومة بيراميدز تسعى لتحقيق النجاحات فقط، من خلال الاستقرار المادي والإداري وهو ما وضح جليًا هذا الموسم، والذي اختتمناه ببطولة كأس مصر والتي كانت أفضل تعويض عن لقب الدوري الممتاز الذي خسره في الأسابيع الأخيرة من البطولة".

شدد دودو الجباس على أنه منذ بداية الموسم كان هدفنا التتويج بكل البطولات التي نشارك بها، ونحمد الله على التتويج ببطولة الكأس بعد هذا الموسم الطويل والعصيب، وأي لاعب في مصر يتمنى التواجد في نادي بيراميدز، وكل سبل النجاح متوافرة وسنسعى لكتابة التاريخ في بطولة إفريقيا بالنسخة الجديدة، بعد التتويج ببطولتنا الأولى، والتي غيرت من الروح تماما ومن نظرة اللاعبين داخل الملعب.

دودو الجباس قال إن الفريق أمامه متسع من الوقت حاليا للتحضير لبطولة السوبر المصري في الإمارات بمشاركة بيراميدز والأهلي والزمالك وسيراميكا، والفريق حاليا يركز على أن يحقق بطولته الثانية في أبوظبي بعد التتويج بكأس مصر، مشيرا إلى أن بيراميدز يسعى لأن يقدم شكلا أفضل مما قدمه في النسخة الماضية من دوري الأبطال.