نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانزي فليك.. "أفضل صفقة في برشلونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت وسائل إعلام ألمانية بالعمل الذي قام مدرب فريق برشلونة، الألماني هانزي فليك، في بداية الموسم معتبرة إياه "أفضل صفقة" للنادي الكاتالوني.

هكذا وصفت مجلة كيكر الرياضية، التي ترى أنه بعد تعيينه "تعمد مدرب منتخب ألمانيا السابق الابتعاد عن الأضواء وتمكن من العمل بشكل مكثف مع فريقه في الظل وتحليل وضع الفريق الأول وكذلك لا ماسيا، التي قام باختيار لاعبين منها للمشاركة مع الفريق الأول مثل مارك برنال، الذي تعرض لإصابة خطيرة أمام اريو فاييكانو، وجيرارد مارتن ومارك كاسادو.



وتشير المجلة الأسبوعية إلى أن استراتيجية فليك "أتت بثمارها منذ بداية الموسم"، حيث حقق أربعة انتصارات في أربع مباريات، مبرزة أن "خصوم ريال مدريد الكبار يتعرضون لضغوط".



من جانبها، قالت صحيفة بيلد، الأكثر شعبية في ألمانيا، إن انطلاقة الموسم كانت بمثابة "بداية حلم لمدرب البرسا الجديد"، مبرزة أن "فليك هو أول مدرب منذ إرنستو فالفيردي يحصد 12 نقطة في أول أربع مباريات في الليغا".



وتؤكد الصحيفة أن "فريق هانزي فليك يتصدر الترتيب بعد أربع مباريات، وتشير إلى أن البداية تذكر إلى حد ما ببايرن المتألق" الذي قاده المدرب وفاز معه بكل الألقاب.



من جانبها أكدت قناة (إن تي في) التلفزيونية عبر موقعها الإلكتروني أن "برشلونة في حالة ممتازة منذ البداية مع هانزي فليك"، وأن "المدرب الجديد يبدو أنه جلب فرحة هائلة لجماهير البلوغرانا".

