نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ضد فينيسا بالجولة 4 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة ميلان وفينيسيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



وتعادل ميلان مع لاتسيو بهدفين لكلا منهما في الجولة الثالثة من الكالتشيو بينما خسر فينيسيا من تورينو بهدف نظيف في نفس الجولة.



يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد نقطتين في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل فينيسيا المركز العشرين والأخير برصيد نقطة واحدة.



موقف ميلان وفينيسيا في جدول الدوري الإيطالي



احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.



في حين نجح فينيسيا في الصعود إلى الدوري الإيطالي بعد أن قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية.



موعد مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي



من المقرر أن تقام مباراة ميلان وفينيسيا يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.