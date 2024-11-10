موعد عرض فيلم العنكبوت على منصة Watch it

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة شاهد عن موعظ عرض فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومني زكي، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن مثير.

موعد عرض فيلم العنكبوت علي منصة Watch it

ومن المقرر عرض فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا على شاهد يوم 28 نوفمبر الجاري.

ابطال فيلم العنكبوت

وضم فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، محمد لطفي، والراحل زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير حول تاجر مخدرات، يتمكن من تصنيع المواد المخدرة، ويقوم ببيعها للشباب، ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، وتحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات، ويقرر الانتقام من التجار خلال الأحداث.

أحدث اعمال أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، يرتبط أحمد السقا بأكثر من عمل جديد خلال الفترة الحالية، ومنها فيلم هيروشيما الذي تعاقد على بطولته مؤخرًا، وهو من نوعية أعمال الإثارة والتشويق، ومن إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لـ أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي ومن إخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في الفيلم بجانب أحمد السقا.

كما بدأ السقا خلال الفترة الماضية تصوير فيلمه أحمد وأحمد، والذي يجمعه بـ أحمد فهمي لأول مرة في بطولة مشتركة بينهما، وتشارك به جيهان الشماشرجي، وويرتبط بفيلم آخر بعنوان الديب، وكان يحمل في البداية إسم خبطة العمر، قبل أن يستقر صناعه على الديب، والفيلم من تأليف هاني سرحان، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، ويتم حاليًا الاتفاق مع الأبطال المشاركين بالعمل بجانب السقا.

اخر اعمال احمد السقا

وكان اخر اعمال احمد السقا هو فيلم السرب والذي عُرض في مايو الماضي، ووشارك به عدد من النجوم منهم نيللي كريم، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، والراحل مصطفى فهمي، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك ايضا في الجزء الأول من مسلسل العتاولة الذي عرض في رمضان 2024، ويضم عدد من النجوم منهم طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.