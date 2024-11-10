نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم الحارث.. أحدث أعمال ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة ياسمين رئيس نجاحا كبيرا بفيلم الفستان الابيض، الذي ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي،كما قررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه يوم 20 نوفمبر الجاري.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

وتعاقد ياسمين رئيس علي بطولة فيلم الحارث بجانب الفنان هاني سلامة، وبدأت التحضير لدورها في الفترة الحالية، والعمل يدور فى إطار اجتماعى تشويقى.

التعاون بين هانى سلامة وياسمين رئيس

ويجمع فيلم الحارث كلا من هانى سلامة وياسمين رئيس للمرة الثانية في مسيرتهما الفنية، حيث سبق وتعاونا سويًا في فيلم واحد صحيح، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس وفيلم الهنا اللي أنا فيه

ومن ناحية اخري، بدأت ياسمين رئيس خلال الفترة الماضية تصوير فيلم الهنا اللي أنا فيه والذي تشارك في بطولته مع كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم حاتم صلاح ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

اخر أعمال ياسمين رئيس

وكان اخر اعمال ياسمين رئيس هو فيلم الفستان الأبيض، الذي عرض ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي،كما قررت الشركة المنتجة للفيلم عرضه يوم 20 نوفمبر الجاري، بدور العرض السينمائي، والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت رومانسي، من بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، ميمي جمال، سلوى محمد علي، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

أحدث أعمال هانى سلامة

ويذكر ان أحدث أعمال هاني سلامة هو مسلسله الجديد أمير العوامرى، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي، والعمل مكون من 30 حلقة، ويجسد هاني سلامة خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال يدعى أمير، بينما تجسد سوسن بدر شخصية والدته، ويشارك في بطولته كل من هاني سلامة، سوسن بدر، ميرهان حسين، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، مي سليم، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.