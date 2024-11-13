الأبيض يضع اللمسات النهائية قبل مواجهة قيرغيزستان المصيرية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - يضع الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، لمساته الفنية الأخيرة على تشكيلة وأداء (الأبيض)، قبل المواجهة (المصيرية) المرتقبة أمام منتخب قيرغيزستان، المقررة غداً الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وبحسب صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، تعد تلك المواجهة هي الأهم في مسيرة التصفيات، خاصة أنها تأتي في ظل احتياج (الأبيض) للفوز من أجل استعادة مسار النتائج الإيجابية، بعد آخر هزيمتين في مشوار التصفيات نفسها أمام إيران، ثم أمام أوزبكستان.

كما تكتسب تلك المباراة أهمية خاصة، كونها الأولى التي تجمع (الأبيض) وقيرغيزستان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما هي الثالثة في تاريخ المواجهات بين كلا المنتخبين، وكانت المواجهة الأولى في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات على استاد مدينة زايد، وانتهت بفوز منتخبنا في الوقت الإضافي بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، بينما كانت المواجهة الثانية (ودية) قبل تصفيات كأس آسيا 2023، وانتهت بفوز منتخبنا بهدف نظيف سجله علي مبخوت.

والتقى منتخبنا منتخبات آسيا الوسطى في تصفيات كأس العالم 7 مرات سابقاً، فاز في 4، وتعادل مباراة، وخسر مباراتين، ولم يسبق أن خسر منتخبنا على الإطلاق من منتخبات وسط آسيا على ملعبنا في تصفيات المونديال، بل فاز بنتيجة 4-1 ضد كازاخستان في تصفيات مونديال 1998 وتعادل سلبياً أمام أوزبكستان في التصفيات نفسها، قبل أن يفوز على أوزبكستان مجدداً في تصفيات 2002.

وشهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب تركيز الجهاز الفني على الجمل التكتيكية الهجومية، التي تعتمد على الأطراف، بالإضافة للاختراق من العمق، في ظل الأداء الدفاعي المتوقع للمنتخب القيرغيزي، واهتم الجهاز الفني بالتأكيد على ضرورة الأداء بروح قتالية عالية، وعدم ترك المساحات للفريق المنافس الذي يجيد امتلاك والانتشار والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، ما يضع مسؤولية أكبر على ثلاثي الوسط المتوقع الدفع بهم غداً، وتحديداً يحيى نادر وماركوس ميلوني، وطحنون الزعابي.

ويعوّل منتخبنا على أكثر العناصر جهوزية لتقديم مباراة قوية غداً، على أمل الخروج بالعلامة الكاملة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، حيث يحل المنتخب في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى بـ4 نقاط، خلف أوزبكستان وإيران، ولكل منهما 10 نقاط.