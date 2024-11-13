نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار حاسم من مارسيل كولر لضم معد نفسي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفها النهائي من التعاقد مع طبيب نفسي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الأزمة التي حدثت مؤخرا مع المُعد النفسي عماد فاروق.

كولر يحسم موقفه من ضم طبيب نفسي للفريق

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تحفظ على فكرة ضم طبيب نفسي للفريق، بعدما حدث مع عماد فاروق مؤخرا".

وأضاف:" مارسيل كولر يرى أن الفريق لا يحتاج في الوقت الحالي إلى طبيب نفسي، واقترح ذلك على محمد رمضان المدير الرياضي، الذي أبدى موافقته على هذا الأمر ".