مال وأعمال

وزير الطاقة القبرصي: تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر إلى الأسواق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الطاقة القبرصي: تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر إلى الأسواق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:11 صباحاً - سكاي نيوز عربية_ أكد وزير الطاقة القبرصي، جورج باباناستاسيو، أن بلاده ستبدأ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي خلال العام 2027، مشيرًا إلى أن كبار المستثمرين في قبرص يركزون على الاستثمار في قطاع الطاقة.

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وأضاف باباناستاسيو في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن عدم توفر البنية التحتية اللازمة لعمليات إنتاج الغاز قد أثر بالفعل على موعد بدء استخراج الغاز في قبرص.

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وأشار باباناستاسيو إلى أن أول اكتشاف للغاز الطبيعي في قبرص كان خلال العام 2011.

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وأوضح الوزير أن بلاده ستستخدم البنية التحتية في مصر بهدف تصدير الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأسواق الدولية، مؤكدًا أن الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ليس لها تأثير ملموس لها على قبرص حتى الآن.

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وأضاف أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط بشكل عام قد يؤثر على السياحة في بلاده خلال العام القادم، مؤكدا أن السياحة تعد مصدر الدخل الرئيسي لاقتصاد قبرص.

وأوضح وزير الطاقة القبرصي أن بلاده تعمل على تنويع اقتصاد قبرص، بجانب العمل على جذب السياح من أسواق جديدة.

وحول مشروعات الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، أكد باباناستاسيو أن الشركات الإماراتية مهتمة بالاستثمار بالمشروع، موضحًا أن شركة طاقة الإماراتية من الشركات المهتمة بالاستثمار في مشروع الربط الكهربائي.

وأوضح أن تكلفة مشروع الربط الكهربائي الكبير تبلغ 2 مليار يورو (نحو 2.12 مليار دولار).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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