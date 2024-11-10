نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة غير متوقعة لشيرين رضا.. فيلم “وداعًا حمدي” يصدم الجميع بإيراداته خلال 24 ساعة (بالأرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مفاجأة غير متوقعة لشيرين رضا: فيلم “وداعًا حمدي” يصدم الجميع بإيراداته خلال 24 ساعة (بالأرقام)

بدأ أمس الأربعاء عرض فيلم “وداعًا حمدي” في دور السينما المصرية، وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، ورغم التوقعات المرتفعة، حقق الفيلم إيرادات بلغت 70 ألف جنيه فقط حيث جاء ذلك خلال أول 24 ساعة من عرضه، مما أثار دهشة الكثيرين.

شيرين رضا من فيلم “وداعًا حمدي”

فريق عمل فيلم " وداعًا حمدي"

فيلم “وداعًا حمدي” يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري، ومنهم: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد ذلك الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.



أحداث فيلم "وداعًا حمدي"

تدور أحداث الفيلم حول الصحفية المبتدئة (تماضر) التي تعمل على تقرير صحفي حول وفاة شخص مرموق يُدعى (حمدي)، فتضطر للمكوث بمنزل ابنته والتظاهر بعملها خادمة في سبيل الحصول على كافة المعلومات اللازمة عنه.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، شاركت في فيلم "الملحد" وهو من ضمن أعمالها التي لم تعرض بعد، حيث تدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

كما شارك في بطولة فيلم "الملحد"، أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، هشام عاشور، مصطفى درويش كضيف شرف، والعمل من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: محمد جمال العدل.