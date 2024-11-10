‎الأهلي يحصد بطولة السوبر المصري لسيدات السلة بالفوز على سبورتنج

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي من التتويج بلقب بطولة السوبر المصري للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فريق سبورتنج بنتيجة 73-61 في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي يحصد بطولة السوبر المصري لسيدات السلة

أقيمت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على صالة حسن مصطفى، حيث أظهر فريق سيدات الأهلي أداءً قويًا ومستوى متميزًا منذ انطلاق الموسم الحالي، مما أسفر عن تحقيق الفوز وحصد اللقب مجددًا، ليؤكد الفريق تفوقه في المنافسات المحلية.

إنجازات الفريق وتأهله إلى نهائيات إفريقيا وكان فريق سيدات السلة بالنادي الأهلي قد حقق إنجازًا مهمًا آخر بتأهله إلى نهائيات بطولة إفريقيا التي ستقام في السنغال، وذلك بعد تفوقه على فريق أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات التي استضافتها تنزانيا، ليواصل الفريق تمثيل مصر في البطولات الإفريقية بعد أدائه المشرف.