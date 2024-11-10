نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب آرسنال بعد التعادل مع تشيلسي: نشعر بخيبة أمل كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الإنجليزي آرسنال،بعد إنتهاء مباراة فريقه ضد تشيلسي، بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

أرتيتا: ظهرنا بشكل جيد أمام تشيلسي ونشعر بخيبة أمل لفقدان النقاط

وعبّر أرتيتا ان فريقه كان الأفضل في معظم الأوقات، وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحاته عقب المباراة: "لقد ظهر فريقنا اليوم بشكل جيد، نعم نشعر بخيبة الأمل من فقدان النقاط الثلاث أكبر من الشعور بالرضا".

وأردف: "نحن إستطعنا السيطرة علي اللقاء وظهرنا بشكل منظم، لكن بعد التقدم، شعرنا بخيبة أمل كبيرة من خلال الطريقة التي استقبلنا بها الهدف، كانت رديئه جدًا،إنها ليست طريقتنا ولا نقبلها".

وتحدث عن مارتن أوديجارد قال: "لقد اختفي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع ولم يتدرب مع الفريق بشكل جيد،لكن قدرته على اللعب في هذا المستوى في دوري كبير مثل الدوري الإنجليزي تخبرنا باهتمامه بنفسه والقيادة والشخصية التي يتمتع بها".

وأنهي: "لقد أكتشفنا أنه يجب علينا كل يوم تغيير شيء كبير، كما تعلمون، لأنه عادة ما يتراجع الفريق، لكن نحن نتمتع بطاقة لا تصدق وروح معنوية عالية للعب".

وبعد إنتهاء المباراة يصل كل فريق إلى النقطة 19 ويحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق الأهداف عن آرسنال المتواجد في المركز الرابع.