نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تشوق جمهورها لأغنية "قادرين يا حب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارً لنجاحتها شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها كلمات أغنيتها الجديدة "قادرين يا حب" والمقرر طرحها قريبًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت بسمةعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، مجموعة من صور لها، وكتبت: "قادرين يا حب نعدي بيك مسافات مانتفرقش وعلى كل حال صدق اللي قال إيد واحدة ماتسقفش والحب يزرع ورد لو في في سككنا شوك مفروش والعزوة حضن يضمنا بنستقوى بيه مانخافش".

وكانت بسمة بوسيل قد طرحت التيزر التشويقي للأغنية عبر حسابها على إنستجرام، مشوقة الجمهور دون الإعلان عن موعد طرح الأغنية.

آخر أعمال “بسمة بوسيل”

يُذكر أن آخر أغنية طرحتها بسمة بوسيل كانت "هبدأ اعيش" من كلمات محمود سليم، وألحان علي الخواجة، وتبدأ كلماتها بهذا المقطع: “خليتني بيك اشوف اللي ماشوفتوش بعيني.. قلبي ده قال حروف مقالهاش طول سنيني”.