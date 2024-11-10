نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال سوسيداد يتقدم على برشلونة في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسيداد على حساب فريق برشلونة في الشوط الأول الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وريال سوسييداد اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

وافتتح شيرالدو بيكر، نجم ريال سوسيداد التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من لوكا سوستيتش.

واحتسب حكم المباراة ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل ضائع معلنًا انتهاء الشوط الأول بتقدم المضيف بهدف نظيف.

ويستقبل ملعب «ريالي أرينا»، مباراة ريال سوسيداد أمام برشلونة التي تلعب مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد.

ودخل برشلونة مباراته ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي- أليخاندرو بالدي- إينيجو مارتينيز- جول كوندي.

وسط الميدان: بيدري- فيرمين لوبيز- فرانكي دي يونج- مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا دياز- روبرت ليفاندوفسكي.