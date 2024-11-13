العالم اليوم - 305 مليون درهم أرباح "سالك" في الربع الثالث بنسبة نمو 20%

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:21 صباحاً - أعلنت شركة "سالك"، المدرجة في بورصة دبي، الأربعاء، عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة والتسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة بزيادة قدرها 5.1 بالمئة على أساس سنوي مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.64 مليار درهم درهم.

كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية - والتي تشكل 86.7 بالمئة من إجمالي الإيرادات - بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.42 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وارتفعت في الربع الثالث من العام بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.115 مليار درهم بزيادة قدرها 8.9 بالمئة على أساس سنوي، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 903.3 مليون درهم بزيادة قدرها 12.5 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب للفترة نفسها إلى 822.0 مليون درهم، وارتفعت الأرباح بعد خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 8.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 277.3 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب في الربع الثالث بنسبة 19.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 304.7 مليون درهم

وقال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": "حققت الشركة أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، الأمر الذي يعكس مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي، كما حققت الشركة نجاحاً في الربع الثالث بعد الإعلان رسمياً عن تفعيل الشراكة مع إعمار، لتوفير حلول تقنية لمواقف السيارات في دبي مول، وهي مبادرة رائدة تساهم في تنويع قاعدة الإيرادات وتحسين الأداء المالي، وستبدأ الشركة في 24 نوفمبر الجاري تشغيل بوابتي تعرفة جديدتين، في معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية، وذلك استكمالا للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وتطبيق السياسات، لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً".

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرنا تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مدعومةً بالأداء القوي في الربع الثالث، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي مع تحقيق أرباح قوية للغاية. ومع بدء تطبيق حلولنا الجديدة لمواقف السيارات في دبي مول وتشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في 24 نوفمبر 2024، فإننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي. وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نؤكد تطلعات اعمالنا التي قمنا بتحديثها مؤخراً للسنة المالية 2024، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 7-8 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2023، خاصةً وأن الربع الرابع من العام عادةً ما يكون الربع الأقوى من حيث الأداء بالنسبة لسالك. [ونتوقع كذلك استمرار زخم النمو في العام القادم وزيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات بحدود 24-25 بالمئة في السنة المالية 2025، بما يشمل مساهمة الرحلات من خلال البوابتين الجديدتين".

حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.054 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام بزيادة قدرها 1.3 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 64.3 بالمئة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة في الربع الثالث 370.3 مليون درهم بزيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر 67.8 بالمئة.

ويشكل ذلك انخفاضاً في هامش التدفق النقدي الحر قدره 310 نقطة أساس مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وبنحو 270 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة في الأصول غير الملموسة المتعلقة بحلول إدارة مواقف السيارات.

فيما يلي أهم بيانات سالك المالية: