ريال مدريد يتحرك لضم مدافع من الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي ريال مدريد، تحركاته من أجل التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم خط الدفاع في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ريال مدريد يبدأ تحركاته لضم مدافع جديد

أكد الصحفي خوسيه فيليكس دياز التابع لـ “ماركا” الإسبانية، إن نادي ريال مدريد بدأ تحركاته للتعاقد مع قلب دفاع جديد للفريق الملكي.

وقال دياز إن كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج الألماني هو الخيار الأقرب بالنسبة إلى ريال مدريد حاليًا لتعزيز خط الدفاع.

ويعاني فريق ريال مدريد، بسبب كثرة الإصابات للاعبي خط الدفاع هذا الموسم، وآخرها إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو خلال مواجهة أوساسونا الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني.

وباتت مسألة تدعيم مركز قلب الدفاع في الميركاتو الشتوي القادم، أولوية كبيرة لدى إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز.