نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كضيف شرف.. محمد ممدوح ينضم لأسرة "ناقص ضلع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم مؤخرًا الفنان محمد ممدوح لأسرة مسلسل “ناقص ضلع” (اسم مؤقت) كضيف شرف، بطولة الفنانة نيللي كريم ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025.

تفاصيل مسلسل ناقص ضلع

يتكون مسلسل ناقص ضلع من 15 حلقة، ومن بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي صبحي، علي قاسم وعدد آخر من النجوم داري التعاقد معهم، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج محمد السعدي شركة media hub، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

قصة مسلسل ناقص ضلع

تدور احداث مسلسل ناقص ضلع، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

أما عن آخر الاعمال الدرامية التي قدمتها النجمه نيللي كريم هو مسلسل بعنوان "فراولة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام الحالي 2024، وهو من المسلسلات ذات ال 15 حلقه وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم شيماء سيف، أحمد فهيم، صدق صخر، علا رشدي، وآخرين من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد علي.