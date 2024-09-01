عاجل.. عقبتين أمام الزمالك لضم نجم الهلال السعودي السابق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك عن آخر التطورات بشأن مفاوضات النادي مع اللاعب البيروفي أندريه كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقبتين أمام الزمالك لضم كاريلو

يأتي ذلك في إطار سعي الزمالك لتعزيز صفوف الفريق قبل مواجهة السوبر الإفريقي المرتقبة أمام الأهلي، والمقررة يوم 27 سبتمبر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار المصدر إلى أن أندريه كاريلو يُعد من بين الأسماء المطروحة للانضمام إلى الزمالك، لكن الصفقة تتوقف على إمكانية تخفيض اللاعب لمطالبه المالية المرتفعة، موضحًا أن هناك عدة خيارات أخرى قد تكون مرشحة لتعزيز الفريق.

وأوضح المصدر أن الأولوية الحالية في نادي الزمالك هي التعاقد مع مهاجم أجنبي، تلبية لرغبة المدير الفني جوزيه جوميز. وأكد أن التفاوض مع كاريلو يعتمد على قدرة النادي في تسويق المهاجم البنيني سامسون أكينيولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وإتمام رحيله عن الفريق.

وفي سياق متصل، أتم الزمالك أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع محمود بنتايك، القادم من نادي سانت إتيان الفرنسي، بهدف تعزيز مركز الظهير الأيسر، وذلك ضمن جهود النادي لتقوية صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.