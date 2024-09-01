نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انضمام لاعبي الأهلي والزمالك إلى معسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم اليوم الأحد لاعبو الأهلي والزمالك إلى معسكر المنتخب المصري الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، وذلك في إطار التحضيرات لخوض المباراتين الحاسمتين أمام منتخبي كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

انضمام لاعبي الأهلي والزمالك إلى منتخب مصر

وكان معسكر المنتخب قد شهد انضمام عدد من اللاعبين البارزين، حيث وصل أمس السبت كل من محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، وثلاثي فريق بيراميدز، محمد حمدي، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس مصر.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة توافد بقية اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن قائمة المنتخب الوطني. وستكتمل عناصر الفريق بوصول محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي، إلى المعسكر في الثالث من سبتمبر الجاري، استعدادًا للمواجهتين المرتقبتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا.